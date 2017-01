'İnleri Fatih Koleji'

Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas mağdurlarını FETÖ'cülerin nasıl öldürdüğü tanık ifadeleriyle ortaya çıktı. Adli Tıp imamını deşifre eden tanık ‘Doktorları çıkartıp hükümlüleri kendi muayene eder, rapor verirdi' dedi.



Ergenekon davasına delil olan İrticayla Mücadele Eylem Planı belgesindeki Albay Dursun Çiçek'in ıslak imzasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada, FETÖ'nün kumpası konu alınmıştı. İmza için 2009'da 'Dursun Çiçek'in eli ürünü' diye rapor veren Adli Tıp, emniyet ve jandarma kriminal görevlileri hakkında, FETÖ üyeliği suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına 'Zülfikar' kod adlı gizli tanığın ve Adli Tıp çalışanı Tuncay Çınar'ı ifadesi delil olarak girdi.



KURUM İMAMI A.S.Ç. RAPOR VERİRDİ



Adli Tıp çalışanlarında Tuncay Çınar'ı ifadesinde verdiği isimlerden en dikkat çekici olan ise A.S.Ç isimli kişi. Çınar ifadesinde şunları söyledi: Kurum imamının A.S.Ç. olduğunu duyardık. Her gelen yönetimle yakın ilişki içerisindeydi. A.S.Ç.'nin kardeşi H.Ç. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başkandı. Kritik olayların çoğunda ilgili olmamasına rağmen bulunduğunu gördüm. Buna bir anlam veremedim. Sürekli yönetim tarafından el üstünde tutuluyordu.



DOKTORLARIN HEPSİNİ ÇIKARIRDI



En son Morg İhtisas Dairesi'nde görev yapıyordu. Bundan öncelikle Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk gibi davalarının görüldüğü süreçte Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurul Başkanı olarak görev yapıyordu. Aynı kurulda görevlendirilen Mehmet Akın ile birlikte çalıştıklarını biliyorum. Bu davalarla ilgili gelen muayeneleri teamüllerin dışına çıkılarak diğer kurul üyeleri ve kurulda görevli uzman doktorlar dışarıya çıkarılarak kendileri yapıyordu. Kurum imamının A.S.Ç'nin olabileceği söyleniyordu. Liyakati olmamasına rağmen kurum içerisinde saygı görür, yönetimle yakın ilişkiler içerisinde yer alırdı.



İNLERİ FATİH KOLEJİ



'Islak İmza' iddianamesine delil olarak giren gizli tanık ifadesinde, adli tıpçıların haftada bir Fındıkzade'de, ayda bir de Fatih Koleji'nde toplandığını söyledi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde gizli tanık Zülfikar, Gülen cemaati ile 1997'de Diyarbakır Fen Lisesi'nde okurken tanıştığını söyledi. 2008'de girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Adli Tıp Kurumu'nu kazandığını, aynı yılın eylül ayında göreve başladığını belirten gizli tanık şu bilgileri verdi:



ASİSTANLARIN 'KLİNİK'İ



İstanbul'a gidince hemen cemaatten birileriyle görüşerek kalacak yer ayarladım. Fatih Camisi'nin arka taraflarında 'klinik' adı verilen bir yurt buldum. Bu yurtta ilk olarak asistan A.A. ile tanıştım, Fındıkzade'deki evde haftalık toplantılara katılmaya başladım. Oraya o dönem asistan olan F.Ş., E.O., İ.K., E.Ş., A.V., Ö.L.Ö. ve H.D. ile birlikte katılırdım. Toplantıyı yürüten Aziz kod adlı bir abi, Gülen'in sohbetleri dinletir, kitaplarından bir bölüm okur, mesajlarını iletirdi.



AYDA BİR 'ZÜMRE'



Şirinevler'deki Fatih Koleji'nin toplantı salonunda ise aylık 'Zümre' toplantıları yapıldığını söyleyen gizli tanık, 'Bu toplantıya Adli Tıp Kurumu'nda cemaat mensubu tüm asistanlar, uzmanlar ve şehir dışından hocalar da katılırdı. Ben şu an tanıdığım tüm cemaatçileri oradan tanıyorum' dedi. FETÖ üyesi Adli Tıpçıların isimlerini savcılığa veren Zülfikar, aylık toplantılara Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk İnce'nin de katıldığını kaydetti.