İki genç kız ormanda dehşeti yaşadı!

Olay geçtiğimiz sene Bursa'da yaşandı. İddiaya göre, 27 yaşındaki Mümin D., uyuşturucu hap bulması için kendisini arayan A.Ç. (17) ve E.T. (18) ismindeki iki kızla buluştu. Mümin D. otomobiline aldığı kızları, Kestel ilçesindeki ormanlık alana götürdü. Aldıkları uyuşturucu hap karşılığında 60 lira veren kızlar, Mümin D. tarafından tehdit edilerek cinsel istismara uğradı. Daha sonra polise giden kızlar, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Mümin D. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına devam edilirken, uyuşturucu kullandıklarını kabul eden kızlar, 60 lira karşılığında uyuşturucu hap aldıklarını ardından zanlının kendilerini Kestel ilçesinde ormanlık bir alana götürerek cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.



Duruşmada savunmasını yapan Mümin D. ise, 'Olay günü beni aradılar. Buluştuğumuzda 'Benden ne istiyorsunuz?' diye sordum. Bana, 'Kafamız güzel bizi gezdir' dediler. Yaşlarının 18 olduğunu söylediler. Onlara nasihatte bulundum. Sonra Kestel ilçesinde Şelale denilen yerde arkadaşlarının piknik yaptıklarını söyleyip oraya gitmemizi istedi. Ben de bıraktım. Bunlara cinsel istismarda bulunmadım, uyuşturucu satmadım' dedi.



Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Mümin D.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 26 yıl 8 ay, 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 32 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Kaynak : İHA