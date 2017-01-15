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Hülya Sancaklı'dan haber var!

Prof. Dr. Hidayet Akdemir, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı’nın sağlık durumunun stabil olduğunu ancak hayati tehlikenin devam ettiğini açıkladı.

Güncel / 15 Ocak 2017 Pazar 16:18
Hülya Sancaklı'dan haber var!

Medicana International İstanbul Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Başkanı Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hülya Sancaklı'nın dün akşam 20.30 sıralarında ateşli silah yaralanmasıyla hastaneye geldiğini hatırlatan Akdemir, 'Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra hızlı şeklide acil servise getiriliyor. Yapılan değerlendirmelerde hemen acil ameliyat kararı alınıyor. Dün akşam acil cerrahiye ameliyattan sonra yoğun bakıma alınıyor' diye konuştu.

Sancaklı'nın sağlık durumunun stabil olduğunu vurgulayan Akdemir, 'Şu anda genel durumu stabil. Yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Burada en önemli olay ilk müdahale anı zamanlaması çok önemli. Bu zamanlamayı bu hasta kazandığı için şu anda tıbbi tedavisi devam etmektedir. Ama halen durumu ciddiyetini korumakta, hayati tehlikesi var' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Akdemir, bu tür yaralanmalarda ilk 72 saatin büyük önem taşıdığını da vurguladı. Hidayet Akdemir, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da hastaneyi arayarak Sancaklı'nun durumu ile ilgili bilgi aldığını kaydetti.

Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu Kaynak : İHA

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