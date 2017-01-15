'Gladyatörler Kenti'nde Bizans mezarları gün yüzüne çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde 2016 yılı kazı sezonunda yürütülen çalışmalar sırasında, Bizans dönemine ait 65 mezar bulundu.



Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 500 yıl öncesine ait yerleşimle ilgili bulgular tespit ettikleri ve 'Gladyatörler kenti' olarak bilinen antik kentte tarihin birçok döneminden kalıntılara ulaşıldığını belirtti.



Prof. Dr. Söğüt, antik kentin Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren, dünyanın en büyük mermer kenti olduğuna dikkati çekerek, Stratonikeia'nın ''UNESCO Kültürel Miras Geçici Listesi''nde yer aldığını kaydetti.



Kentte yapılan kazı çalışmalarında her yıl önemli verilere ulaştıklarını anlatan Söğüt, ''Stratonikeia yaşayan bir arkeoloji kenti. Bunun bir benzeri yok. Antik dönemden günümüze yapıların bir bütün olarak korunduğu başka bir kent bulunmuyor.'' dedi.



- 65 Bizans mezarı bulundu



Karialılar ve Lelegler'e ev sahipliği yapan antik kentin binlerce yıl önemini sürdürdüğünü vurgulayan Söğüt, kazı çalışmalarındaki önemli bir alanı da Bizans mezarlarının oluşturduğunu bildirdi.



Kent içindeki Batı Cadde'de yürütülen kazı çalışmalarında farklı katmanlarda Helenistik, Roma, genç Bizans, orta Bizans ve beylikler dönemine ait kalıntılara ulaştıklarını belirten Söğüt, 'Çalışmalar kapsamında mezarlık alanında da kazı yürütüyoruz. Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 65 Bizans dönemi mezarı bulundu. Burada hem yetişkin bireylere hem de çocuklara ait mezarlar gün yüzüne çıkarıldı.' diye konuştu.



Söğüt, son olarak açtıkları bir mezarda 120 santimetre uzunluğunda bir iskelet bulduklarını vurgulayarak, iskeletin yaklaşık bin 300 yıl önce ölmüş, genç bir kadına ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.



Mezarın bir Bizans yapısı olduğunu aktaran Söğüt, iskeletin temizlik çalışmalarının ardından korumaya alındığını belirtti.



Kent içerisinde yapılan çalışmalarda tarihsel sürekliliği ve bütünlüğü bir arada görmenin mümkün olduğunu anlatan Söğüt, bu alanlardan birisinin de Batı Cadde denilen kentin ana caddelerinden biri olduğunu kaydetti.



Söğüt, şu bilgileri verdi:



“Bundan sonraki süreçte buraya kilise inşa edilmiş. Kilisenin yıkılması sonrasında aynı alan Bizanslılar döneminde mezarlık olarak kullanılmış. Buradaki çalışmalarımızda 65 mezar temizleyerek kazısını yaptık. Kazılarda Helenistik cadde, onun üzerindeki Roma düzenlemesi, kilise ve Bizans mezarlarından örneklerinin hepsini kendi içerisinde konservasyonunu yaparak aşamalar halinde koruyoruz.'



Bizans mezarlarının bulunduğu alandaki çalışmaların 2017 yılında da devam edeceğini anlatan Söğüt, kazıda çıkarılan eserlerin ise koruma altına alındığını vurguladı.



- 3D ile ziyaretçilere gösterilecek



Söğüt, Stratonikeia Antik Kenti'nde gün ışığına kavuşan yapıların 3D teknolojisiyle ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkaracağını açıkladı.



Çalışmalar tamamlanıp yapılar ayağa kaldırıldığında ziyaretçilerin kentin merkezinde birçok yapı elemanını görebileceğine değinen Söğüt, 'Kentin birçok noktasını 3D ile ayağa kaldırdık. Ziyaretçiler Osmanlı dönemi yollarında yürürken yapıların eski halini 3D ile gördüklerinde daha mutlu oluyor, yapıları daha iyi algılıyor. Bizans mezarlarının olduğu alanı da hem gravür çizimleri hem de 3D ile ayağa kaldırıyoruz. Ziyaretçilerimize önümüzdeki dönem bu alanları 3D ile göstereceğiz.' değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA