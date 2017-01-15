Genelkurmay Başkanı Akar 'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'daki 'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Riyad'da 13 ülkenin genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıya iştirak etti.



Terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüldüğü toplantıda Akar, Türkiye'nin konuya ilişkin görüşlerini taraflara iletti.





Kaynak : AA