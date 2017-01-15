Döner kanatlı İHA'lar TSK envanterine giriyor

Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, 'Ordumuzun modern gözetim, uzaktan algılama, haritalama ve keşif, faaliyetlerinde kullanacağı döner kanatlı İHA'lar bu yıl göreve başlayacak' açıklamasında bulunuldu.



ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 'ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında ana yurt güvenliğine yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında 499 adet döner kanatlı (çok rotorlu) İHA Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 33 milyon 862 bin 140 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır' denildi.



Söz konusu sözleşme ve bakanlık açıklaması ile döner kanatlı İHA'ların bu yıl göreve başlaması bekleniyor.



Bakanlık sosyal medya hesabından da döner kanatlı İHA'lara ilişkin açıklama yaptı..







