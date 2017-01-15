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Çok önemli WhatsApp uyarısı!

1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta tespit edilen güvenlik açığı, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan tarafından da dile getirildi. Sayan, anahtar yardımıyla uçtan uca şifrelemenin çözülebildiğini ifade etti.

Teknoloji / 15 Ocak 2017 Pazar 11:27
Çok önemli WhatsApp uyarısı!

Geride bıraktığımız günlerde, güvenlik uzmanlarının WhatsApp üzerinde araştırma yaptığını ve şifreleme sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulduğunu ifade etmiştik. Güvenlik araştırmacısı olan Tobias Boelter tarafından fark edilen bu açıkta, WhatsApp şifreleme sisteminde gönderilen mesajların başkası tarafından okunabildiğine işaret ediliyordu.

Söz konusu güvenlik açığına BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da vurgu yaptı. Sayan, anahtar yardımıyla uçtan uca şifrelemenin çözülebildiğini ifade etti.



WhatsApp'taki bu güvenlik açıkları karşısında uzmanlar yerli mesajlaşma uygulamasının kullanılmasını öneriyor. Hatta geçtiğimiz aylarda düzenlenen Bilişim Zirvesi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kamu iletişiminin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Kamunet projesinin geliştirildiğini açıklamıştı. Başbakan Yıldırım, siber tehditlere karşı mücadelede yeni eylem planı üzerinde çalışıldığını ve kamu verilerinin Kamunet ile çok daha güvenli olacağını ifade etmişti.

BaşbakanBilişim ZirvesiBinali YıldırımEylem Planı


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