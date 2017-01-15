CHP'den Meclis'te yavaşlatma eylemi

CHP'lilerin eylemi nedeniyle normalde 45 dakika süren madde oylaması 2 saatte tamamlandı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.
CHP'NİN SON NUMARASI
15. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra oy verme işleminde CHP milletvekilleri kendilerince farklı bir eyleme imza attı.
KABİNDE OYALANDILAR
Önce oy vermeye gitmeyen CHP'li vekiller, daha sonra hep birlikte kabinlere gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri, kabinde zaman geçirerek oylamayı yavaşlattı ve kabin önünde uzun kuyruklar oluştu.
OYLAMA 2 SAAT SÜRDÜ
Normal şartlarda 45 dakika süren madde oylaması, eylem nedeniyle 2 saatte tamamlandı.