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CHP'den 'anayasalı' protesto

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Anayasa değişiklik teklifini Anayasa kitapçığı ile protesto ettiler.

Siyaset / 15 Ocak 2017 Pazar 20:40
CHP'den 'anayasalı' protesto
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 17. madde oylaması yapıldı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri oylarını kullandılar ve oylama kutularının yanına Anayasa kitapçığı bıraktılar.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP milletvekillerinin Anayasa kitapçıklarını üst üste koymalarına karşılık 'Dikkatli olun. Anayasa devrilmesin' göndermesi yaptı.

Bu arada, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kabinlere yan yana girdi. Başbakan Yıldırım oyunu atmak için Kılıçdaroğlu'nu bekledi. Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na 'birlikte kullanalım' dedi.

Kılıçdaroğlu ise oyunu diğer kutuya attı. Kaynak : İHA

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