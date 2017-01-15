Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye Meclis'te jest

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin 17'nci maddesinin oylamasının ardından birlikte TBMM lokantasına geçti.



BAHÇELİ'YE YENİ DİJİTAL KİMLİĞİNİ VERDİ



Yıldırım, Genel Kurul salonunun muhalefet kulisi tarafından çıkarak Bahçeli'nin yanına geçti ve bir süre ayaküstü sohbet etti. Bahçeli ile TBMM lokantasına kadar yürüyen Yıldırım, bu sırada Bahçeli'ye yeni dijital kimliğini verdi.







Kaynak : İHA