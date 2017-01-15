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Ankara'da tüyler ürperten olay!

Ankara’da 8 gündür kayıp G.A. sokakta perişan bir halde bulundu. G.A.’nın babası kızının sosyal paylaşım sitesinde kandırılıp kaçırıldığını belirterek “Uyuşturucu verilmiş, kendinde değildi, beni tanımadı” dedi.

3. Sayfa / 15 Ocak 2017 Pazar 10:03
Ankara'da tüyler ürperten olay!

Ankara’da meydana gelen tüyler ürpertici olay şöyle gelişti: Çankaya’nın Ayrancı Mahallesi Meneviş Sokak’taki evinden 6 Ocak Cuma günü çıkan ve bir daha göre dönmeyen 13 yaşındaki G.A’nın ailesi kızlarının Facebook’tan tanıştığı 28 yaşındaki G.D. isimli genç tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis arama çalışmalarına başlarken G.A. dün Sabah kendisini kaçırdığı öne sürülen G.D ile birlikte Çankaya Tunalı Hilmi Caddesi’nde polisler tarafından bulundu.

‘Helallik istedi’

Kızının zorla kaçırıldığını söyleyen baba Ömer A., kızının bulunmadan 3 gün önce ankesörlü telefondan kendisini aradığını, Ankara dışına çıkartılacağını bu nedenle helallik istediğini söyledi. Kızının çığlık seslerinin ardından telefonun kapatıldığını söyleyen baba, “O daha 13 yaşında, kendi isteğiyle gitmez. Kandırıldı” dedi. Baba Ömer A. kızının bulunmasının ardından yaşananları şu şekilde anlattı:

‘Uyuşturucu vermişler’

“Sabah erken saatlerde emniyetten aradılar. Kızımın bulunduğunu söylediler. Yanına gittiğimizde beni tanımadığını söyleyerek uzaklaştı. Kızıma uyuşturucu madde vermişler. Polisler pazartesi gününe kadar sosyal hizmetler gözetiminde olması gerektiğini söyledi. Pazartesi adli tıpa götürülecek. O adam da gözaltına alındı. Küçük bir kızı kandırarak kaçırdı, ceza almasını istiyoruz.”

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