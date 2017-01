Ahmet Hakan yine Melih Gökçek'e çattı

Kanal D Ana Haber'i sunacak olan Ahmet Hakan Hürriyet'ten Hakan Gence'ye kapsamlı bir röportaj verdi.



İşte o röportajdan bazı bölümler;



Yarından itibaren anchorman (haber sunucusu) olarak karşımızda olacaksınız. 13 yıl aradan sonra yeniden... Halihazırda bir tartışma programı sunuyor, köşe yazıları yazıyorken neden bu işi kabul ettiniz?



- Artık Türkiye'de büyük bir cepheleşme olduğu için tartışma programlarının pek tadı tuzu kalmadı. Ezberbozma yok, söylenenler belli... Bu cenderenin içinden sıyrılmak istiyordum. Haber sunma teklifi benim için fırsat oldu.



Anchorman'lik için nasıl bir dönem bu?



- Benim yapmak istediğim türde haber anlayışı için daha doğru zaman olamazdı. Reha Muhtar'ı saymıyorum..



Nedir o habercilik anlayışı?



- Türkiye'de bir kutuplaşma ve kutuplaşmaya yol açan birçok etken var. Bu etkenler arasında iktidar ağırlıklı rol oynuyor. Fakat buna rağmen bu cendereden kurtuluşun yolu yok gibi görünüyor. Herkes kendi cephesine çekilmiş, birbirine ateş etmekte. Ben her akşam bu sarmaldan kurtulmaya ve insanların soluk alacakları bir alan oluşturmaya çalışacağım. Burada cepheleşmenin izlerini görmeyeceksiniz. Doğruya doğru, eğriye eğri denen bir alan olacak. Partizanlık, önyargı olmayacak, yaşam tarzlarına saygı olacak...



Habere kendi yorumlarını katan sunuculardan mı olacaksınız? Suya sabuna dokunacak mısınız?



- Hem suya hem sabuna dokunmayı düşünüyorum. Önemli olan yöntem. Mevcut tarzın biraz dışında, mevcut altyapının üzerine; yorumlar, konuklar, yeni anlatım imkânları, yeni basitleştirmeler, derinleştirmeler, çerçeveler ve sadeleştirmelerle, başka bir anlatım tarzıyla haberi renklendireceğim. Bunun içinde su da, sabun da, yorum da, dokunma da var...



Hem ana haber, hem tartışma programı hem de haftanın her günü köşe yazısı... Nasıl yetişeceksiniz hepsine?



- Disiplinli ilerlersem başarabilecekmişim gibi geliyor. Özel hayatımda pek olmasam da iş konusunda disiplinliyim.



Bu karışık gündemde, bu kadar siyasi haberle uğraşırken rahatlamak için yoga, pilates gibi yöntemler deniyor musunuz?



-Delikanlıyı bozacak şeylerle uğraşmıyoruz. Film ve dizi izliyorum.



O halde ben de size sorayım; sizin renginiz ne?



- Tarafgir anlamda bir rengim yok. CHP'yi de, MHP'yi de beğenmiyorum. HDP'yi terörle arasına mesafe koymadığı için eleştiriyorum. İktidarın yaptıkları zaten tamamen eleştirilecek şeylerden ibaret. Ne yapabilirim? Hangisini, niye seçeyim? Seçmek zorunda da değilim. Biz gazeteci ve gözlemciyiz.



‘Eski Türkiye'yi özlüyor musunuz?



- Özlemiyorum. Çünkü eski Türkiye de aslında çok matah bir Türkiye değildi. Hiçbir sorumluluğu olmayan, ellerinde sadece silah gücü bulunduran bürokratlar bizim seçimle işbaşına getirdiğimiz iktidarları perde arkasından yönlendirirdi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Eski Türkiye'de de iktidarları gazetelerin falan sert biçimde eleştirmesi söz konusu olmazdı. Asker eleştirilemezdi. Genelkurmay Başkanını eleştirmek mümkün değildi. Tayyip Erdoğan'ı eleştirmekten daha zordu.



MELİH GÖKÇEK TWITTER'A GİRDİ VE HER ŞEYİ MAHVETTİ



Twitter'ı etkin bir şekilde kullanıyordunuz. Ama son dönemde sosyal medyayla aranıza mesafe girdi. Neden?



- Twitter çok bozuldu. “Allah bir” desen itirazlar geliyor. Eğlencesini kaybetti. İnsanların politik olarak lobi yaptıkları, kimsenin kimseyi dinlemeyip reaksiyon gösterdiği bir kampanya alanı haline geldi. Oysa eskiden neşeliydi. Bir de Melih Gökçek girdi ve her şeyi mahvetti. Twitter'ın oluşturucularından bile daha fazla kullanıyor bu alanı.



Instagram...



- Orası daha iyi. Ama Melih Gökçek duymasın! Henüz oralara ulaşamadı.



Böyle diyorsunuz ama Gökçek'e sık sık cevap vermeden de duramıyorsunuz...



- Bir tek ona cevap veriyorum zaten. Eğlenceli geliyor bana...



KRAVATLI MI KRAVATSIZ MI KARARI SİZ VERİN AMA KUTUPLAŞMAYIN!



Ahmet Hakan, dünkü yazısında haberleri sunarken kravat takıp takmamaya bir türlü karar veremediğinden söz etti. Yakınlarının bu konudaki görüşlerine yer verdi. Topu okurlarına attı. Bakalım hangi tarafın görüşü kazanacak?



Kaynak : Hürriyet