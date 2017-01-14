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Yasal ‘hacker’a 25 bin başvuru

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 20 Ocak’ta Türkiye’nin hackerlarını yarıştırmaya hazırlanıyor.

Teknoloji / 14 Ocak 2017 Cumartesi 02:44
Yasal ‘hacker’a 25 bin başvuru

Yarışmaya ilgi BTK’yı memnun ederken; kazananlar hem Cumhuriyet altınıyla ödüllendirilecek, hem de istihdam olanağı kazanacak. Şu ana kadar yarışmaya yapılan başvuruların sayısı 25 bine ulaştı. BTK Başkanı Fatih Sayan, online yapılacak yarışmada, yarışmacılardan belli kurallara dayanarak hackleme yapmalarını isteyeceklerini belirtti. Sayan, “Bizim kurduğumuz bir test merkezi olacak. Bu merkez içinde hedef olarak belirlenen yerleri hacklemeleri ve ele geçirmeleri istenecek. Yarışmacılar böylelikle hünerlerini gösterecekler” diye konuştu. Şu ana kadar gelen 25 bin başvurunun içinde gençlerin önemli bir yeri olduğunu söyleyen Sayan, “Yarışmaya katılanların yüzde 15’i 13-18 yaş arasında. Bu da gençlerin ilgisini göstermesi açısından önemli” dedi. Kazananların ödülün yanı sıra istihdam da edileceğini ifade eden Sayan, “Beyaz hacker olarak çalışacaklar. Ayrıca eğitimlerimize alacağız. Bunun için bir platform da kuracağız, eğitim kampları düzenleyeceğiz. Şu anda 528 kurumda siber olaylara müdahale ekibi var. Onlara dahil olma imkanı olacak. Yeteneklerini gösteren arkadaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir amacımız da bu alanda birikimi ve yeteneği olan arkadaşlarımızın yeteneklerini pozitif katkıya dönüştürmek olacak” dedi.

HackerCumhuriyetOnline


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