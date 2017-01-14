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Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu

Eşi intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı İstanbul’a geldi.

Siyaset / 14 Ocak 2017 Cumartesi 22:47
Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu. Hülya Sancaklı hastanede tedavi altına alındı.

AĞIR YARALANDI

Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi ağır yaralandı.

SANCAKLI HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sancaklı yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hülya Sancaklı'nın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayı öğrenen Saffet Sancaklı'nın İstanbul'a geldiği belirtildi.

Başbakanlık tarafından tahsis edilen uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak hastaneye doğru yola çıktı. Kaynak : İHA

Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu

BaşbakanlıkAtatürk


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