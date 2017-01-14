MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu. Hülya Sancaklı hastanede tedavi altına alındı.



AĞIR YARALANDI



Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi ağır yaralandı.



SANCAKLI HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI



Sancaklı yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hülya Sancaklı'nın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayı öğrenen Saffet Sancaklı'nın İstanbul'a geldiği belirtildi.



Başbakanlık tarafından tahsis edilen uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak hastaneye doğru yola çıktı. Kaynak : İHA