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Otomobil otobüs durağına daldı! 1 ölü 5 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu, 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 14 Ocak 2017 Cumartesi 15:31
Otomobil otobüs durağına daldı! 1 ölü 5 yaralı

Nilüfer Caddesi Çukurca yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ZR 232 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen kişilere çarptı.

Sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kazada, Cihan Boğa, İsmail Sarı (41), Abdullah Yıldırım (52) ve aynı aileden Enes (7), Münise (39) ve Naziye Güleç (16) yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, Enes Güleç kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güleç ailesinin, diş hekimine gitmek için otobüs beklediği öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : AA

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