Osmanlı sancağına yasak, PKK'ya kalkan oldular!

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak üzere sokağa çıkan terör yandaşlarına Alman hükümetince özel polis kalkanı görevlendirildi. Düsseldorf şehrinde PKK'lı teröristlerin yaptığı yürüyüşte Alman polisi kalleşleri himayesi altına aldı.



ALMANYA PKK, FETÖ, DHKP-C'NİN ANAVATANI OLDU



Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a kapılarını ardına kadar açan Almanya Dündar'a ayrıca oturma izni vermişti.



OSMANLI BAYRAĞINA YASAK, PAÇAVRALAR SERBEST



Almanya'nın Nürnberg yakanlarındaki Fürth şehrinde, 1817 yılından bu yana Eylül ayında yapılan Hasat Bayramı kortejinde yer alan Türk Birliği ekibindeki Berlin Mehter takımının taşıdığı 3 hilalli Osmanlı sancağı Fürth Belediyesince yasaklandı.