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Moskova'da Suriye zirvesi

Moskova'da Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililer buluştu.

Güncel / 13 Ocak 2017 Cuma 22:55
Moskova'da Suriye zirvesi

Türkiye, Rusya ve İran’dan yetkililer, Astana’da düzenlenecek Suriye zirvesinin çerçevesini belirlemek üzere Moskova’da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk, Rus ve İranlı yetkililerin, Astana’da gerçekleştirilecek Suriye zirvesi hazırlık sürecini görüşmek üzere Moskova’da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Departmanı Başkanı Sergey Verşinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal’ın görüşmeye katılan isimler olduğu kaydedildi.

Görüşmede, Suriye'deki çözüm süreciyle ilgili Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan uluslararası zirveye hazırlık sürecinin ele alındığının belirtildiği açıklamada, zirvenin, Suriye'de istikrarlı bir ateşkes sürecinin sağlanmasına, terörist gruplara yönelik mücadelenin devamına ve Suriye'de siyasi çözüm sürecine ivme kazandırması konusunda tarafların hemfikir olduğu ifade edildi.

MoskovaTürkiyeSuriyeRusya


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