Kimse First Lady'i giydirmek istemiyor!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Trump kendisini giydirecek modacı bulmakta zorlanıyor.



Aralarında First Lady Michelle Obama'yı da giydiren isimlerin bulunduğu ünlü modacılar Beyaz Saray’ın yeni First Lady'si Trump'ı giydirmeyi reddetti.



Michelle Obama için kıyafetler hazırlayan moda tasarımcısı Sophie Theallet'in ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanlığı söylemleri nedeniyle Melania Trump'ı giydirmeyi reddetmesinin ardından bazı modacı tasarımcıları da yeni First Lady'i giydirmek istemediğini açıkladı.



Theallet'ın Melania Trump'ı giydirmeyi reddetme çağrısına Tom Ford, Marc Jacobs, Derek Lam gibi moda tasarımcıları da katıldı.Bazı modacılar ise "First Lady" sembolünün kişiden daha önemli olduğuna dikkati çekiyor.



Thom Browne, Melania Trump'ı giydirme konusunda vatanseverliğin bu görevi üstlenmeyi gerektireceğini belirtirken, Tommy Hilfiger bazı tasarımcıları siyasi olmakla eleştirdi ve Melania'nın çok güzel bir kadın olduğunu ve modacıların onu giydirmekten gurur duyması gerektiğini söyledi.