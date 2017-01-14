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'Kıbrıs'ı satıyorsunuz' diyen CHP'liye tokat gibi cevap!

3 yıl önceki Musul Başkonsolosluğu görevi sırasında 43 personeliyle birlikte konsolosluğu basan DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra serbest kalan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın, Cenevre görüşmelerine yönelik, “basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz” iddiasına AK Partili vekillerden tokat gibi cevap.

Siyaset / 14 Ocak 2017 Cumartesi 23:00
'Kıbrıs'ı satıyorsunuz' diyen CHP'liye tokat gibi cevap!

Tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

CHP’li Öztürk Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyunda söylüyor ama Cenevre’de verilen harita var, yüzde 29,2 ve hala bunu da Rumlar kabul etmemiş, ‘daha ineceksiniz’ diyor. Bu verilen yerlere 100 bin Rum’un yerleştirileceğini sağır sultan bile duydu. Bunun dışında KKTC’de kalacak topraklara da mülkiyet çerçevesinde 50-60 bin Rum’un geleceğini de herkes biliyor. Ya neyi saklıyorsunuz? Çıkın deyin ki, ‘biz vermiyoruz’, dağıtın masayı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: Vermiyoruz, vermiyoruz.

Yılmaz: Veriyorsunuz işte. Basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz.

Çamlı: Biz aldık, vermiyoruz. Hadi bakalım.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk: Seni kurtardığımız gibi işte. Rahat ol, rahat.

Çamlı: Seni elçiliğinden alan devlet yine vermeyecek.

Yılmaz: Sen sattın beni, ne kurtardın? Teslim ettin. Konuşturma beni.

Öztürk: Sen kendi kendine mi kurtuldun?

Yılmaz: Teslim ettin. Konuşturma burada. Terbiyesiz.

Öztürk: Vermeyiz biz Kıbrıs’ı, sen rahat ol. Seni vermedik Kıbrıs’ı verir miyiz be.

CumhurbaşkanıMilletvekiliÖztürk YılmazNihat ÖztürkSağır Sultan


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