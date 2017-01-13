İzmir'de sıcak saatler

İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden çevreye pompalı tüfekle ateş açan, eşi ve çocuğunu rehin aldığı belirtilen kişinin ikna edilmesi için polis ekipleri çalışma yürütüyor.



Alınan bilgiye göre Akıncılar Mahallesi'nde oturan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkon penceresinden dışarıya ateş açtı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis araçlarından anonsla vatandaşlardan pencerelerden uzak durmaları, sokağa çıkmamaları istendi.



Saldırgan bu sırada binanın altında bekleyen polis ekiplerine de ateş açtı.



Bölgeye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Zanlıyı ikna etmek için polisin yaklaşık 4 saattir yürüttüğü çalışma devam ederken İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi.



"BÜTÜN ORDU GELSE BENİ YILDIRAMAZ"



Zaman zaman pencereye çıkan ve “Bütün ordu gelse beni yıldıramaz'' diye bağıran şahsı ikna çabaları sürüyor. Polis çevredeki vatandaşlara pencerelerden uzak durması konusunda uyarılarda bulunurken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor.



M.C. isimli şahısın ikna çabaları sürüyor. Ayrıca M.C. isimli şahsın daha önce de aynı eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.











Zaman zaman pencereye çıkan ve “Bütün ordu gelse beni yıldıramaz'' diye bağıran şahsı ikna çabaları sürüyor. Polis çevredeki vatandaşlara pencerelerden uzak durması konusunda uyarılarda bulunurken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor.M.C. isimli şahısın ikna çabaları sürüyor. Ayrıca M.C. isimli şahsın daha önce de aynı eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.