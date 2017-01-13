USD (Alış - Satış) : 3,80 - 3,81 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

İzmir'de sıcak saatler

İzmir’in Buca ilçesinde etrafa rastgele açan bir kişi, ailesi olduğu iddia edilen kişileri rehin aldı.

3. Sayfa / 13 Ocak 2017 Cuma 23:23
İzmir'de sıcak saatler
Video için tıklayın

İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden çevreye pompalı tüfekle ateş açan, eşi ve çocuğunu rehin aldığı belirtilen kişinin ikna edilmesi için polis ekipleri çalışma yürütüyor.

Alınan bilgiye göre Akıncılar Mahallesi'nde oturan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkon penceresinden dışarıya ateş açtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis araçlarından anonsla vatandaşlardan pencerelerden uzak durmaları, sokağa çıkmamaları istendi.

Saldırgan bu sırada binanın altında bekleyen polis ekiplerine de ateş açtı.

Bölgeye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Zanlıyı ikna etmek için polisin yaklaşık 4 saattir yürüttüğü çalışma devam ederken İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi. 


"BÜTÜN ORDU GELSE BENİ YILDIRAMAZ"

Zaman zaman pencereye çıkan ve “Bütün ordu gelse beni yıldıramaz'' diye bağıran şahsı ikna çabaları sürüyor. Polis çevredeki vatandaşlara pencerelerden uzak durması konusunda uyarılarda bulunurken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor.

M.C. isimli şahısın ikna çabaları sürüyor. Ayrıca M.C. isimli şahsın daha önce de aynı eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.





Kaynak : İHA

RehinPolis EkipleriPompalı TüfekEmniyet Müdürü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı