USD (Alış - Satış) : 3,80 - 3,81 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

İzmir'de Rehine Krizi

İzmir’in Buca ilçesinde bir kişi, ailesini rehin aldı. Evinin penceresinden rastgele pompalı tüfekle ateş eden şahıs 13 saat sonra ikna edilebildi.

3. Sayfa / 14 Ocak 2017 Cumartesi 09:17
İzmir'de Rehine Krizi
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi 548. Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C isimli şahıs, önce pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra ailesini evde rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Ekipler, rastgele ateş eden şahıs için mahallenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Şahıs, 13 saat sonda ikna edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık/İHA) Kaynak : İHA

PolisRehinÖzel Harekat Polisleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı