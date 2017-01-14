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İstanbul'daki barajların doluluk oranı arttı

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 64,06 olarak tespit edildi.

Yaşam / 14 Ocak 2017 Cumartesi 12:35
İstanbul'daki barajların doluluk oranı arttı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi, son 15 günde yüzde 15,86 arttı.

Geçen yıl martta 87,35 ile en yüksek seviyesine ulaşan doluluk oranları, nisanda 85,89, mayısta 81,15, haziranda 74,74, temmuzda 66,59, ağustosta 52,78, eylülde 48,92, ekimde 41,67, kasımda 36,37, aralıkta 51,08 olarak gerçekleşmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 64,06 olarak ölçüldü.

13 ocak tarihleri dikkate alındığında barajlardaki doluluk, 2009'da 46,69, 2010'da 94,17, 2011'de 84,99, 2012'de 63,07, 2013'te 67,90, 2014'te 34,29, 2015'te 81,26, 2016'da 65,11 olarak kayıtlara geçmişti.



- Barajlardaki su durumu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Baraj Doluluk

Ömerli 89,13
Pabuçdere 18,79
Sazlıdere 42,66
Büyükçekmece 46,82
Alibey 75,22
Terkos 61,96
Kazandere 42,06
Elmalı 0,52
Darlık 82,94
Istrancalar 86,78

Doluluk Oranı


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