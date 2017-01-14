Hemşire kılığına girip bebek kaçırdı!

Doğumundan 8 saat sonra hastaneden kaçırılan ve 18 yıl boyunca kendisini kaçıran kadına anne diyen Kamiyah Mobley 18 yıl sonra ailesine kavuluyor.



Filmleri aratmayan olayda polis aradan geçen onca yıl sonra genç kızı bulmayı başardı. Florida'da bir hastanede hemşire kılığına giren Gloria Williams düşük sonucu kendi bebeğini kaybetmişti. Williams, Kamiyah'ı sahte bir kimlikle kendi bebeği gibi göstermeyi başardı ve 18 yıl boyunca Kamiyah ona anne dedi.



Ancak, aynı isme ve doğum tarihine sahip başka birinin olduğu ortaya çıkınca Kamiyah'ın kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan DNA testi de Kamiyah'ın aslında Williams'ın kızı olmadığını gösterdi.



Polis 18 yıl boyunca aileye kayıp kızını bulamasa da, kısa süre içerisinde 18 yaşındaki genç kıza ailesini buldu. 51 yaşındaki Gloria Williams göz altına alındı. Williams'ın ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.







Genç kız olayın ardından biyolojik ailesiyle sadece internetten görüntülü iletişim kurdu. Kamilah'ın biyolojik annesi 16 yaşındayken Kamiyah'ı dünyaya getirmiş. Bebeğin hastenede kaybolduğu zamana dair görüntüler de yabancı basına yansıdı.



Bu arada Kamiyah'ın kendisini kaçıran ve ailesinden ayıran Williams'a hala anne dediği, gözaltında olan kadını sıklıkla ziyarete gittiği belirtiliyor. Olayla ilgili Kamiyah Facebook adresine de 'Benim annem suçlu değil' yazmıştı.









