HDP'li Paylan'dan TBMM'de 'soykırım' provokasyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa teklifinin 11. maddesi görüşülürken söz alan HDP'li vekil Garo Paylan gereksiz bir provokasyona imza atarak görüşmeleri sabote etti.



AHMET AYDIN'DAN TOKAT GİBİ CEVAP



Kürsüde 1915 olayları konusunu açan Paylan, yaşananları 'soykırım' olarak niteledi. Diğer vekillerden tepki gelince oturumu yöneten Ahmet Aydın'a yönelerek 'müdahale edin' diyen Paylan'a, Aydın'dan tokat gibi bir cevap geldi.



Ahmet Aydın, Paylan'a hitaben 'burası milletin meclisi, burada milleti yaralayan ifadeler kullanamazsınız, yok öyle yağma' dedi.



PAYLAN PROVOKASYONUNU SÜRDÜRÜNCE OTURUMA ARA VERİLDİ



Paylan ise 'Ermeniler o tarihte başlarına ne geldiğini çok iyi biliyor, ben dedelerimin başına ne geldiğini iyi biliyorum, adını siz ne koyarsanız koyun' diyerek provokasyonunu sürdürdü.



Ahmet Aydın ise oturuma 10 dakika ara verdiğini açıkladı. Kaynak : İHA