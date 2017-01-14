Gökçek'ten o habere yalanlama

Cumhuriyet'in internet sayfasında yer alan haberde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kalp krizi şüphesiyle Ankara Güven Hastanesi'ne gittiği iddia edildi.



Melih Gökçek Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı.



Gökçek, 'Cumhuriyet gazetesi benim kalp krizi geçirdiğimi yazmış. Onlar arzu ettiklerini yazmış... Onları üzecek bir haber vereceğim... Elhamdülillah hiçbir sorunum yok(şeker hariç). Kardeşimin eşiağır grip nedeniyle Güven'de şu an yatıyor. Ziyarete gitmiştim. Sağlığımda bir sıkıntı olmadığını duyunca Cumhuriyet gazetesinde haberi yapanlar kalp krizi geçirmil. Acil şifalar dilerim' dedi.











