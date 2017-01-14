"Gençler, Cumhurbaşkanlığı sistemine hazır mısınız?"

Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde 2. Abdülhamid Han'ı anma programında konuştu. Başbakan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Başbakan Yıldırım'ın 'Gençler, hazır mısınız? Cumhurbaşkanlığı sistemine hazır mısınız?' sorusu dakikalarca alkış aldı.



Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



"EKMEĞİMİZİ BÖLERİZ AMA VATANIZ BÖLDÜRMEYİZ"

"Önümüzde çok önemli, zorlu bir süreç var. Etrafımızda ateş çemberi var. Komşularımızda maalesef basiretsiz, çapsız yöneticiler yüzünden 6 senedir devam eden iç savaş milyonlarca insanın yerlerinden yurtlarından olmasına sebep oldu. Suriyeliyi, Iraklıyı bağrımıza bastık. Ekmeğimizi bölüştük. Ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürmeyiz. Türkiye bölgede barışın, güvenliğin, kardeşliğin teminatıdır. Bunun için dedik ki dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Birer birer düşmanlıkları kaldırıyoruz. Şimdi inşallah Suriye'de de akan kanı durdurduk. Kalıcı barışı sağlamak üzere başta cumhurbaşkanımız olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



"ABDÜLHAMİT'E LAF ATMAYA ÇALIŞANLAR.."

Bugün Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu hakan Abdülhamit'in imzası var. Bugün İstanbullunun her gün kullandığı Marmaray projeside Abdülhamid'in hayalidir. Onun hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır. Abdülhamit'e laf etmeye çalışanlar gerçek Abdülhamit'i eserleriyle görüyorlar.



Abdülhamit'i bizim dönemimizde öyle kötü göstermeye çalıştılar ki şimdi onu okuyunca hayranlığım bir kat daha artıyor. O milletim önemli diyen ve ömür boyu da bunun için çalışan çok önemli bir padişahtır. Batı dünyasında yenilikçi hareketler başlamış, Abdülhamit bundan geri kalmayalım diye gençleri seçerek bu ülkelerde ilim öğrenmeleri, teknolojiyi anlamaları, bunu Osmanlı topraklarında uygulamaları için çok önemli fırsat sağlamıştır. Avrupa'ya giden gençler maalesef Abdülhamit'in hayallerini gerçekleştirmek yerine Abdülhamit'i tahttan indirmek için işbirliği yaptığını tarih kitaplarından okuyoruz.



"SULTANIM NİYE ORDUYA EMİR VERMİYORSUN?"

Abdülhamit'e darbe yapmaya çalışan darbecilere karşı 'Sultanım niye orduya emir vermiyorsun' diyenlere, 'Ben Müslümanların, birbirine ateş açmasına asla müsaade etmem' diyerek harekat ordusunu durdurmuştur. İşte o Abdülhamit'ten asker elbisesini giyen alçak FETÖ'cüler, bu memleketin evlatlarına tankıyla topuyla ateş etmekten geri kalmamışlardır. 15 Temmuz'da asker elbisesi giymiş alçak FETÖ'cüler bu memleketin evlatlarına ateş açmıştır. İşte Abdülhamit'in vatan sevgisi, insan sevgisi ile bu alçak FETÖ'cülerin yaptıkları arasındaki fark budur. Ancak bu alçaklar, her şeyi düşündüler ama bir şeyi düşünmediler. O da hakkın gücü ve halkın gücüdür."



"GENÇLER, HAZIR MISINIZ?"

"Gençler, hazır mısınız? Cumhurbaşkanlığı sistemine hazır mısınız? Şimdi, 2003 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren milletimizle birlikte Türkiye'yi ayağa kaldıracağımıza söz verdik. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Öyle karanlık noktalardan, umutların yeniden tazelendiği, aydınlanmanın başladığı bu günlere gelmek elbette kolay olmadı. Bakın, yakın tarihimizde 27 Mayıs var, 12 Mart var. 12 Eylül var. 28 Şubat var. Bütün bunlarda millet iradesi maalesef yok edildi, darbeciler kazandı. Ama AK Parti iktidara geldi; 27 Nisan, 17 Aralık, 15 Temmuz üç darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı. Siz kazandınız.

