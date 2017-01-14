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Film gibi bir kaçış da Güney Amerika’dan

Peru'nun başkenti Lima'da 27 yaşındaki Alexander Delgado isimli bir mahkûm kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşini önce uyku haplı gazozla uyuttu, sonra kendisinin yerine geçirdi.

Dünya / 14 Ocak 2017 Cumartesi 02:33
Film gibi bir kaçış da Güney Amerika’dan

Tecavüz ve hırsızlık suçlamalarıyla 2015'te 16 yıl hapis cezası alan Alexander'ın, Giancarlo isimli ikizinin kıyafetlerini giyip kimliğini alarak tüm güvenlik kontrollerini aştığı ve hapisten kaçtığı bildirildi. Belçikalı haber sitesi 7sur7'deki habere göre, cezaevi görevlileri durumu masum olan ikiz kardeşin parmak izlerini inceledikten sonra anladı. İkiz kardeşine kaçmasında yardım ettiğinden şüphelenilen Giancarlo'nun gözaltına alındığı açıklandı. Kaynak : Sabah

Hapis CezasıParmak


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