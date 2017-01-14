Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıldönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.



İşadamlarına ve yatırımcılara çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Risk alın, risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye çağırıyorum' dedi.



Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanıp yine üzerimize gelmeye başladılar. Varsın gelsinler. Biz de alternatifleri üretiyoruz. Bizim bu saldırıyı karşılayacak gücümüz vardır. Kur artışının ekonomik rasyonalitesi yok. Bizim sorunumuz süratli hareket edememek. İlgili kurumlarımız bekleyip meseleyi etraflıca değerlendirdikten sonra ihtiyatlı bir şekilde harekete geçiyor. Oyunların gayet iyi farkındayız.



Döviz kurundaki suni şişkinliğin giderilmesiyle birlikte piyasalardaki bekle gör politikasının da sona ereceğini düşünüyoruz. Ortada üstesinden gelinemeyecek bir mesele yoktur. Türkiye ekonomisinin bugünkü sıkıntıları atlatacağına yürekten inanıyorum. İhracatta daralma mı yaşıyoruz, hemen karşı atağa geçip yeni pazarlara yönelerek 1 trilyon dolarlık dış ticaret hedefimize kilitlendik. Büyümede sorun mu baş gösterdi, hemen üretimi artırıp yatırımları teşvik edip en büyük 10 ekonomiden biri olma hedefine sıkı sıkıya sarılalım. Bizim için reel ekonomi çok önemli, salt finans değil. Türkiye'nin bugün kendisine inanan güvenen yatırımcılara, işadamlarına, girişimcilere ihtiyacı vardır. Bu işi geciktirmeyin, yatırımlarınızı yapın. Bu ülkede güven, istikrar var. Risk alın, risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Yatırımlarımızı, siparişlerimizi, istihdamı artırmak için ne gerekiyorsa yapıp ekonomi çarklarının işleyişine ivme kazandırmalıyız. Hayat risktir. Sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye çağırıyorum.



Yeni anayasanın önünde durmak için elinden ne geliyorsa iki siyasi parti bunu konuşuyor. Birbirini bu denli yoran siyaset anlayışıyla neticeye varamazsınız. Nihai kararı verecek olan millet. Şu anda milli iradeye dahi hazmedemeyen ona bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir anlayış var. Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanıp yine üzerimize gelmeye başladılar. Varsın gelsinler. Biz de alternatifleri üretiyoruz. Bizim bu saldırıyı karşılayacak gücümüz vardır. Kur artışının ekonomik rasyonalitesi yok. Bizim sorunumuz süratli hareket edememek. İlgili kurumlarımız bekleyip meseleyi etraflıca değerlendirdikten sonra ihtiyatlı bir şekilde harekete geçiyor. Oyunların gayet iyi farkındayız. Suriye meselesinin çözümü konusunda oldukça ümit verici gelişmeler yaşanıyor.Döviz kurundaki suni şişkinliğin giderilmesiyle birlikte piyasalardaki bekle gör politikasının da sona ereceğini düşünüyoruz. Ortada üstesinden gelinemeyecek bir mesele yoktur.ekonomisinin bugünkü sıkıntıları atlatacağına yürekten inanıyorum. İhracatta daralma mı yaşıyoruz, hemen karşı atağa geçip yeni pazarlara yönelerek 1 trilyon dolarlıkhedefimize kilitlendik. Büyümede sorun mu baş gösterdi, hemen üretimi artırıp yatırımları teşvik edip en büyük 10 ekonomiden biri olma hedefine sıkı sıkıya sarılalım. Bizim için reel ekonomi çok önemli, salt finans değil. Türkiye'nin bugün kendisine inanan güvenen yatırımcılara, işadamlarına, girişimcilere ihtiyacı vardır. Bu işi geciktirmeyin, yatırımlarınızı yapın. Bu ülkede güven, istikrar var. Risk alın, risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Yatırımlarımızı, siparişlerimizi, istihdamı artırmak için ne gerekiyorsa yapıp ekonomi çarklarının işleyişine ivme kazandırmalıyız. Hayat risktir. Sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye çağırıyorum.Yeni anayasanın önünde durmak için elinden ne geliyorsa ikibunu konuşuyor. Birbirini bu denli yoran siyaset anlayışıyla neticeye varamazsınız. Nihai kararı verecek olan millet. Şu anda milli iradeye dahi hazmedemeyen ona bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir anlayış var.