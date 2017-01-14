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CHP heyeti yumruk atan vekili ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ve Baykal, AK Partili vekilin burnunu kıran CHP'li Niyazi Nefi Kara'yı evinde ziyaret etti.

Siyaset / 14 Ocak 2017 Cumartesi 09:27
CHP heyeti yumruk atan vekili ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'yı evinde ziyaret etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, ziyarette Kılıçdaroğlu'na, Grup Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile İlhan Kesici ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da eşlik etti.

Niyazi Nefi Kara'nın, önceki gün anayasa değişikliği teklifinin genel kuruldaki görüşmeleri sırasında yaşanan kavgada darbedildiği belirtildi. Niyazi Nefi Kara'nın, AK Partili Fatih Şahin'e arkadan yaklaşarak yumruk attığı ortaya çıkmış, Kara ise yaptığı savunmada 'Bana arkadan vurdular' demişti.




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