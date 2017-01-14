CHP İçel İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarsus İlçe Gençlik Kolları Üyesi Okan Burak Keleş'in, sosyal paylaşım sitesi facebooktaki bir paylaşımı gerekçe gösterilerek dün gözaltına alındığını söyledi.



Keleş'in, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığını belirten Güzel, “Arkadaşımızın paylaşımları 2012 yılına kadar inilerek incelenmiş. Bir paylaşımında, Mahir Çayan'ın ‘Erler geri çekilsin, rütbeliler öne gelsin' sözünü yazmış arkadaşımız. Bu sözü biz her zaman kullanırız. Bunda bir örgütle bütünleşme olamaz. Ama bu paylaşımı DHKP-C örgütü ile bütünleştirmişler ve bu nedenle arkadaşımız dün tutuklandı” dedi.



Bugün de CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Durul Üşenmez, Silifke Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, Silifke Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Doğukan Tömbül ve Oğuzhan Şahin'in evlerinden gözaltına alındıklarını söyleyen Güzel, bu 4 ismin Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının devam ettiğini ifade etti.



Bu gençlerin yılbaşı gecesi İstanbul'da Reina'ya düzenlenen terör saldırısından sonra, saldırıda ölenlere yönelik olarak Silifke'de duvarlara, ‘Ölüyoruz sesimizi duyun', ‘Ölmek istemiyoruz', ‘Tek dileğimiz ölmemek' gibi yazılar yazdıkları için gözaltında olduklarını dile getiren Güzel, “Burada arkadaşlarımız, yılbaşında tek dileklerinin ölmemek olduğunu anlatmaya çalıştılar. Biz bu çalışmayı duvar yazısı olarak değil ama kağıtlara yazıp, bu kağıtları yapıştırarak İçel'de de gerçekleştirdik. Ama arkadaşlarımız mobese kameralarından tespit edilerek alındılar. Yazılar, bölücü yazılar değil. Arkadaşlarımız duvara yazı yazmakla suçlanıyorlar. Ancak, asıl burada duvara yazdıkları ‘AKP=FETO' yazısı üzerinde duruyor emniyet güçleri. Ancak, bunu zaten 'biz kandırıldık' diyerek kendileri itiraf etmişlerdi” diye konuştu.



Kaynak : İHA