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Bitlis'ten acı haber

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Güncel / 14 Ocak 2017 Cumartesi 09:45
Bitlis'ten acı haber
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Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu' kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 'Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.' ifadesi kullanıldı. Kaynak : AA

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