Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, merkez üssü İçel'in Anamur ilçesi'nin 41 kilometre açığı olarak belirlenen Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Saat 00.43'de kaydedilen deprem, Anamur ve Bozyazı başta olmak üzere KKTC'nin pek çok yerleşim biriminde ve Akdeniz sahil bölgesinde bulunan Alanya, Mahmutlar, Gazipaşa'da da hissedildi.



Anamur, Bozyazı'da kısa süreli paniğe neden olan depremin yıkıcı etkisi olmadı.





Kaynak : İHA