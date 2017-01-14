USD (Alış - Satış) : 3,80 - 3,81 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de, 00.43 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşam / 14 Ocak 2017 Cumartesi 10:19
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, merkez üssü İçel'in Anamur ilçesi'nin 41 kilometre açığı olarak belirlenen Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00.43'de kaydedilen deprem, Anamur ve Bozyazı başta olmak üzere KKTC'nin pek çok yerleşim biriminde ve Akdeniz sahil bölgesinde bulunan Alanya, Mahmutlar, Gazipaşa'da da hissedildi.

Anamur, Bozyazı'da kısa süreli paniğe neden olan depremin yıkıcı etkisi olmadı.


Kaynak : İHA

Deprem


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı