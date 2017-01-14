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ABD'nin isteğine Türkiye'den ret: Asla!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''YPG'nin amacı Suriye'yi bölmektir. Bu amaçları güden bir terör örgütünün müzakere masasında yeri olamaz.'' dedi

Güncel / 14 Ocak 2017 Cumartesi 18:20
ABD'nin isteğine Türkiye'den ret: Asla!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'yi davet edeceklerini açıkladı.

Büyükelçiler konferansında konuşan Çavuşoğlu, zirvede YPG'nin asla olmayacağını belirtti.

ABD İSTEDİ, TÜRKİYE REDDETTİ

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, 'ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin' dedi.

Suriye'deki krize çözüm amacıyla Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Astana'da yürütülecek görüşmeler, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından 3 gün sonra 23 Ocak'ta başlayacak.

Dışişleri Bakanlığı SözcüsüMevlüt ÇavuşoğluÇavuşoğluDışişleri BakanıDonald Trump


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