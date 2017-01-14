ABD'nin isteğine Türkiye'den ret: Asla!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'yi davet edeceklerini açıkladı.



Büyükelçiler konferansında konuşan Çavuşoğlu, zirvede YPG'nin asla olmayacağını belirtti.



ABD İSTEDİ, TÜRKİYE REDDETTİ



Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, 'ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin' dedi.



Suriye'deki krize çözüm amacıyla Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Astana'da yürütülecek görüşmeler, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından 3 gün sonra 23 Ocak'ta başlayacak.