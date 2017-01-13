Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.



Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan ve Aralık 2015'te boşaltıldığı belirtilen 6 katlı binanın çökmesinin ardından enkazda arama çalışmaları sürüyor.



Enkazdan Mehmet Akbaş (60) ile Mehmet Özdener'in (5) cesedinin çıkarıldığı belirtildi. Aralarında Mehmet Özdener'in ikizi Ahmet Özdener'in de bulunduğu 17 yaralı, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Çöken 56 daireli binaya depereme dayanıksız raporu verildiği ve 2 yıl önce belediye tarafından boşaltıldığı belirtildi.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 2015'TE BOŞALTILDI"



Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptığı açıklamada, "93 yılında yaptırılmış, 97 yılında iskanı alınmış 56 daireli bir bina. Biz bu binayı çürük olduğu gerekçesiyle, kentsel dönüşüm kapsamında 2015 yılında boşaltmıştık. Boşaltılan bina mülk sahipleri anlaşamadığı için yıkılamadı. " dedi.







Binanın çökmesi sırasında ikiz kardeşlerden (soldaki) Ahmet Özdener hayatını kaybetti. Mehmet Özdener (sağdaki) son anda kurtuldu.



"ÇOK ŞÜKÜR YAŞIYORUZ"



Yaralılardan İnan Altıner, olay sırasında bankamatikten para çektiğini söyledi. Yaralılardan Ramazan toprak ise eve dönerken bina üzerine çöktüğünü söyleyerek "Ne olduğunu anlamadım bir gürültü ile bina çöktü. Kafa travması geçirdim. Çok şükür yaşıyoruz" dedi.





















