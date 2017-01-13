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Yunanistan'a kaçan 4 darbeci daha hakim karşısında

Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerin dördü daha hakim karşısına çıktı. Askerlerin tamamı hakkında iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin karar 23 Ocak'ta verilecek.

3. Sayfa / 13 Ocak 2017 Cuma 19:55
Yunanistan'a kaçan 4 darbeci daha hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerin son dördünün daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 32 Ocak'a erteledi. Askerlerin tümü hakkında iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin karar 23 Ocak'ta verilecek.

Yunanistan Yüksek Mahkemesinde (Arios Pagos) devam eden duruşmaların sonuncusunda darbeci askerlerden Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Böyük, Yüzbaşı Feridun Çoban ve Başçavuş Mesut Fırat hakim karşısına çıktı.

Duruşma sonunda savcı, askerlerin, adil yargılanmalarına ve kötü muamele görmeyeceklerine ilişkin şüpheler nedeniyle iade edilmemelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı 23 Ocak'a erteledi.

Buna göre, askerlerin tamamı için karar söz konusu tarihte verilecek. Daha önce görülen iki duruşmada diğer askerler için de hakimler erteleme kararı vermişti.

Üç duruşmanın hepsinde hakim gruplarının tamamıyla aynı isimlerden oluşmadığı ve üç farklı savcının duruşmalarda yer aldığı görüldü.

Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Haklarında Türkiye'ye iade edilmeleri yönünde karar verilen 3 darbeci askerin her birinin farklı duruşmalarda hakim karşısına çıkması dikkat çekti.

Yüksek Mahkemenin kararı darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım olacak.

Kaynak : AA

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