Yeni müfredat açıklandı

İki yıldır devam eden süreçte sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı bugün temel eğitim ve orta öğretimde okutulan 51 programın güncellenmiş müfredatını kamuoyu ile paylaştı.





Bakan Yılmaz'ın açıklamasına göre; "Yeni müfredat Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek. Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek.



Bakan Yılmaz, "Okullarımızdaki ders saatlerinin azaltılmasıyla ilgili bir çalışma yapılmamıştır, yapılmayacaktır. Ders saatlerini arttırmamız lazım. İçeriğinin azaltılması daha doğru diye düşünüyorum." dedi.



Bakan Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle :



'Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz, bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürütecekler.'



'Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklar. Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene de değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır.'



'Taslak program görüşlere sunulmaya hazır hale geldi. Bu taslak program binin üzerinde kişi ile hazırlandı. Bunlar taslak, kamuoyunun paydaşların fikrini alacağız. Önümüzdeki eğitim hayatında öğrenciler yeni müfredatla başlayacak. Dünya ülkeleri eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapıldı. 10 Şubat 2017 tarihine kadar öğretmenler, velilerimiz, eğitim konusunda görüşü olan herkesin önerilerini bekliyoruz.'



'Ülkemizin 2023 hedefleri, hükümet programları, dikkate alındı. Literatürler, dünya ölçeğinde eğitim programları dikkate alındı. Ve bunların ışığında taslak program hazırlandı.'

'15 başlıkta öğrenci yeterlilikleri hazırlanmıştır. Bunlar birbirini desteklemektedirler. Bu yolculukta halkımızın desteği çok önemli.'



'Ders sayılarını henüz daha belirlemedik. Her öğretmen ve her alan des sayısının artırılmasını istiyor. Hangisinin artırılması faydalı olur. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Gereksiz dersleri ayıklamak lazım. Ders sayısının azaltılması gündemde değil. İçeriğin hafifletilmesi daha doğru diye düşünüyorum'