USD (Alış - Satış) : 3,84 - 3,85 EURO (Alış - Satış) : 4,09 - 4,10

Uyuşturucu çetesine nefes kesen operasyon

Bursa’da travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu madde temin ettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı. Narkotik polisinin şahısların bulunduğu otomobile yaptığı operasyon güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3. Sayfa / 13 Ocak 2017 Cuma 09:29
Uyuşturucu çetesine nefes kesen operasyon
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Madde ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bilhassa travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu sattıkları iddia edilen çeteyi 3 ay boyunca takibe aldı. Önceki gece S.A.,R.P.,H.K. ve E.K. isimli şüphelerin içinde bulunduğu otomobilde yüklü miktarda uyuşturcu olduğu ihbarını alan ekipler, 16 plakalı otomobili takibe aldı.

İstanbul yolu üzerinde seyrederken aniden tali yola giren otomobil, bir süre sonra polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Operasyonu yöneten polis amiri, zanlıların peşinden giden ekibine, “Allah sizi korusun diyerek” telsiz vasıtasıyla dua etti. Kaçan otomobilin önünü kesen polisler, arabadaki 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca 5 adet kurusıkı tabanca ile şahısların kurusıkı tabancaları normal tabancaya çevirmede kullandıkları 1 adet pres makinesi ile mengene ve çok sayıda demir bilye ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkarılan zanlılardan S.A.,R.P. ve H.K. tutuklanırken, E.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Kaynak : İHA

Uyuşturucu OperasyonuUyuşturucu Madde


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı