Uşak'ta cinsel taciz iddiası

Uşak'ta bir ortaokulun müdür yardımcısı, kız öğrencilere elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre kent merkezindeki bir ortaokulda eğitim gören 5 kız öğrenci, müdür yardımcısı Ş.Ü'nün (59) kendilerine elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla okul yönetimine şikayette bulundu.



Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma çerçevesinde öğrencilerle, rehber öğretmenler ve psikologlar nezaretinde görüşme yapıldı.



Soruşturma sonrası açığa alınan Ş.Ü, suç duyurusunda bulunulması sonrası gözaltına alındı.



Kaynak : AA