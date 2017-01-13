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Ünlü edebiyatçı Orhan Okay hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Orhan Okay hayatını kaybetti.

Eğitim / 13 Ocak 2017 Cuma 13:23
Ünlü edebiyatçı Orhan Okay hayatını kaybetti

Ünlü edebiyatçı Prof. Dr. Orhan Okay 86 yaşında hayatını kaybetti.

26 Ocak 1931 tarihinde İstanbul’da doğan Okay İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra edebiyat öğretmenliği yaptı.

Hayatını edebiyata adayan Okay bu kapsamda birçok ödül aldı. 86 yaşında hayatını kaybeden Orhan Okay’ın cenaze namazı yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak.

ORHAN OKAY KİMDİR?

İstanbul'da 1931'de dünyaya gelen Orhan Okay, 1955'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirerek öğretmen oldu. Okay, 1963'te doktor unvanı alırken, 1975'te doçent, 1988'de profesör oldu. Okay, 1996'da emekli olup Fatih Üniversitesinde öğretim üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak çalışmaya başladı.

İlk yazısı 1953'te Türk Sanatı'nda yayımlanan Okay'ın daha sonra İstanbul, Hareket Türk Dili, Türk Edebiyatı, Dergah, Milli Kültür, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Zaman'ın da aralarında bulunduğu dergi ve gazetelerde yazıları yayımlandı.

Orhan Okay, kariyeri boyunca Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Kültür Adamı Ödülü" ve "Eleştiri Ödülü", Kombassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri kapsamında "Edebiyat Ödülü" ve TMKV İnceleme Ödülü'nün sahibi oldu.

Okay'ın, "Sanat ve Hayat", "Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti", "Abdülhak Hamid'in Romantizmi", "Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithad Efendi", "Hüsn ü aşk, Şeyh Galip", "Ahmet Haşim'in Şiirlerinin Sembolizm Açısından Yorumu", "Safahat, Mehmet Akif Ersoy", "Edebiyat ve Sanat Yazıları", "Mehmet Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi", "Ahmet Hamdi Tanpınar", "Bir Başka İstanbul" gibi çok sayıda eseri bulunuyor.
Kaynak : İHA

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