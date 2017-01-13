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Reina'ya saldıran teröristin eşine baskın

Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi Maltepe’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Masharipov’un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edildi.

Güncel / 13 Ocak 2017 Cuma 02:45
Reina'ya saldıran teröristin eşine baskın

İstanbul Ortaköy'deki gece kulubü Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının izini süren İstanbul polisi önemli bilgilere ulaştı. Buna göre, Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov 1.5 yaşındaki kızı, 4 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte 2016'nın başında Konya'ya geldi.

YARDIM EDENLER ARANIYOR

Masharipov ailesi, aralık ayının son günlerinde İstanbul Başakşehir'de bir ev kiraladı. Özbek asıllı terörist, 31 Aralık'ta akşam saatlerinde karısına, “Helalleşelim” diyerek evden ayrıldı. Masharipov, Reina katliamının ardından eşi ve çocuklarının getirildiği Zeytinburnu'ndaki eve döndü. Masharipov, buradan 4 yaşındaki oğlunu alarak kayıplara karıştı.

İstanbul polisi, çarşamba günü Maltepe'de bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Masharipov'un eşi gözaltına alındı. Yanında 1.5 yaşındaki kızı da vardı. DEAŞ üyesi terörist Masharipov'un eşi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınırken, 1.5 yaşındaki kızı, koruma altına alındı. Masharipov'un eşi, polise verdiği ilk ifadesinde, saldırının olduğu geceyle ilgili olarak “Helalleştik ve evden çıktı” dedi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Mashoripov'un eşinin verdiği bilgiler ışığında terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'daki hücreleri ve katliamda teröriste yardım ettiği düşünülen kişilere ulaşılmaya çalışılıyor. Kaynak : Hürriyet

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