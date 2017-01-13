Referanduma destek tam

ORC Araştırma Şirketi tarafından 36 ilde 10-11 Ocak tarihleri arasında 2 bin 340 kişi ile 'CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi' yöntemiyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMA GİDERSE



Vatandaşın, anayasa değişikliğine verdiği destek yüzde 62. Referandum olması halinde hayır oyu verecek olanların sayısı ise yüzde 38'de kaldı.







YÜZDE 72 OHAL'DEN MEMNUN



Ankete katılanlara Cumhurbaşkanlığı sistemi, OHAL ve dövizdeki artış ile ilgili güncel konularda sorular yöneltildi.























