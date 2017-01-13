USD (Alış - Satış) : 3,80 - 3,81 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Nusaybin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 13 Ocak 2017 Cuma 15:04
Nusaybin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Nusaybin Belediyesi eski yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak : İHA

İl Emniyet MüdürlüğüCumhuriyet Başsavcılığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı