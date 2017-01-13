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MİT'in raporu ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan FETÖ'nün kriptolu haberleşme ağı ByLock'la ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hazırladığı teknik rapor ortaya çıktı.

Güncel / 13 Ocak 2017 Cuma 15:53
MİT'in raporu ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme ağı ByLock'la (Chat and Talk) ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hazırladığı teknik rapora Milliyet'ten Türker Karapınar ulaştı. MİT'in hazırladığı rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin hazırladığı iddianameye de girdi.

38 HANELİ PAROLALAR

Raporda, ByLock'un, Google Play ve Android Market'ten 2014'te kullanıma sunulduğu, 2016'ya kadar kullanıldığı belirtildi. Raporda, ByLock'u geliştiren ve kullanıma sunan kişinin, Litvanya'dan sunucu ve IP kiralama ödemelerini anonim (Paysera) yöntemle yaptığı, kullanıcı bilgileri ve haberleşme trafiğinin kendi sunucusunda kalması için global ve ticari mesaj uygulamalarının kullandığı otorite imzalı SSL sertifikası yerine kendi SSL sertifikasını kullandığı kaydedildi. Bu kişinin, iletişimi gizlemek için Türkiye'deki kullanıcıları engelleyerek, VPN ile bağlanmaya zorladığı kaydedilen raporda, kullanıcıların da kendilerini gizlemek için 38 haneye varan çok uzun haneli parolalar belirlediği anlatıldı.

KOD ADLARINI KULLANMIŞLAR

Raporda, kullanıcıların mesaj içeriklerinin tamamına yakınının FETÖ'ye ait örgütsel temas ve faaliyetleri içerdiği vurgulandı. Kullanıcıların haberleşme içeriklerinde ve arkadaş listelerinde kişilerin gerçek bilgileri yerine örgüt içindeki "kod" adlarına yer verdikleri belirtilen raporda, "ByLock'un, global bir uygulama görüntüsü altında FETÖ terör örgütü mensuplarının kullanımına sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

RAPOR İDDİANAMEYE DE GİRDİ

Söz konusu rapor ve tespitler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin, 9 amiralin de aralarında bulunduğu 66'sı tutuklu 72 sanık hakkında hazırlanan iddianamede de yer aldı. İddianamede, 19 sanığın da ByLock uygulamasını kullandığı belirtildi.

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