Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi'nde 11 yaşındaki ismi açıklanmayan kız çocuğu, alışveriş yapmak için mahalledeki markete gitti. Bu sırada markete gelen 72 yaşındaki E.Y. iddiaya göre, şeker verme bahanesiyle yaklaştığı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.



Kız çocuğu bağırıp yardım isteyince, market sahibi polis çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı gözaltına aldı. Zanlı emniyete getirilerek sorgulanırken, kız çocuğu da psikolog eşliğinde dinlenip, psikolojik destek sağlandı.



Yaşlı adamın emniyetteki ifadesinde, kız çocuğuna bir şey yapmadığını, sadece sevmek istediğini söylediği ileri sürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kaynak : İHA