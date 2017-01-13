Lazer epilasyonun yan etkisi yok

İşkar, yaptığı açıklamada, lazer epilasyonun vücutta istenmeyen tüylerin lazer ışınları ile kalıcı olarak yok edilmesi işlemi olduğunu belirterek, 'Gönderilen ışınların melanin pigmenti tarafından emilen enerjinin ısıya dönüşerek kılın kök hücresini tekrardan büyümeyecek şekilde tahribata uğrattığını, ışının milisaniyeler içerisinde cilt hücrelerine zarar vermeden emildiğini söyledi.



6-8 seansta yüzde 80 oranında başarı



Lazer epilasyonda tüylerden tek seansta kurtulmanın mümkün olmadığını belirten Ferit İşkar, 'Kılların hepsi uygulama anında aynı büyüme evresine sahip olmadığı için sadece o evredeki tüyler etkilenecektir. İstirahat ve gerileme evrelerindeki kıl kökleri etkilenmez. Bunlar için ek lazer epilasyon seanslarının uygulanması gerekir. Kılların renklerinde ve büyüme evrelerinde olan değişikliklerden ötürü lazer epilasyon seansı sayısı kişiye göre hatta aynı kişide vücudun farklı bölgelerine göre değişiklik gösterir. Ortalama 6-8 seansta yüzde 80 oranında başarı elde edilir” diye konuştu.



Kanıtlanmış her hangi bir yan etkisi yok



Lazer epilasyonun kanıtlanmış herhangi bir yan etkisi olmadığını vurgulayan İşkar, 'Uygulama yaptıran kişilerin cilt tiplerine bağlı olarak hafif kızarıklık, ciltte kuruluk oluşabilir. Bu etkiler kalıcı olmamakla birlikte düzenli nemlendirici ve güneş koruyucu kullanıldığı takdirde birkaç gün içerisinde geçecek etkilerdir. Kıl kökleri ısının etkisi ile tahribata uğratıldığı için kızarıklık olması da beklenen muhtemel sonuçlardandır. Söylenildiğinin aksine kanser, kısırlık gibi hastalıklara kesinlikle sebep olmaz' dedi.



Lazer epilasyon kimlere uygulanmaz



Normal standartlarda 14 yaş üzerinde olan kadın erkek herkese istisnai durumlar dışında epilasyon yapılabileceğini belirten Ferit İşkar, şunları kaydetti:



'Fakat epilepsi hastalarına, kalp pili olanlara, kontrol altına alınamayan şeker hastalarına, kronik deri hastalığı olanlara, lokal deri lezyonlarına, gebelere epilasyon uygulanmaz. Epilasyon yaptıracak bayanlarda 2 yıl düzenli regl dönemi geçirmiş olması da verimli epilasyon yapılmasını sağlar.' Kaynak : İHA