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Kayyuma suikast son anda önlendi

Batman'da kayyuma suikast hazırlığında olan bir PKK'lı terörist yakalandı.

Güncel / 13 Ocak 2017 Cuma 22:35
Kayyuma suikast son anda önlendi

Batman'da İçişleri Başkanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen belediye başkan vekillerine saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü PKK mensubu bir kişi ile ona yardım eden ev sahibi tutuklandı.

TERÖRİST 20 YAŞINDA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İmdat Hattı'na gelen "20 yaşlarında ismi A.Y olan şahıs Bismil'den gelmiş. Terör örgütü elemanıdır, Kayyuma saldırı için gelmiş" ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi.

TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, "Çekdar Farkın" kod adlı PKK'lı terörist A.Y. ile evinde kaldığı H.Ç. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen A.Y. ile H.Ç tutuklandı.

Öte yandan yakalanan teröristin daha önce Bingöl kırsalındaki operasyonlarda ele geçirilen dokümanlarda adının bulunduğu belirtildi.

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