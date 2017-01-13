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Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili 20 kişi tutuklandı

Kayseri’de 17 Aralık’ta 14 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 13 Ocak 2017 Cuma 08:53
Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili 20 kişi tutuklandı

Kayseri'de 17 Aralık tarihinde 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik bombalı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş 55 asker ise yaralanmıştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınmış ve haklarında işlem başlatılmıştı.

Gözaltında bulunan 26 kişiden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılanlardan Kenan Ç., Ekrem U., Ümit K., Hüseyin P., Mehmet Y., Mehmet A., Barış K., Murat T., Serkan A., H. İbrahim K., Hamit E., Mehmet E., Hasan E., Fahri D., İ.H.Yıldırımçakar, Abdurrahman Ç., Semih A., Bilal U., Bedri Ö., Ahmet A. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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