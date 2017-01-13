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İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 7 katlı boş bir bina çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Güncel / 13 Ocak 2017 Cuma 16:41
İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı, 56 daireli boş bir bina büyük bir gürültüyle çöktü.


Akaryakıt istasyonun yanında bulunan binanın çökmesi bölgede büyük panik yarattı.



Kaldırıma doğru çöken binanın enkazı altında kalanlar oldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.



İlk belirlemelere göre olayda biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Olay yerine koşan çok sayıda vatandaş, yaralılara ulaşmaya çalıştı.

Bölgeye giden polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

Binanın enkazında başka kimsenin olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.



1993 yılında yapıldığı belirlenen bina, 2015 yılında tahliye edilmişti.

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi planlanan binanın, daire sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir yıldır yıkılamadığı öğrenildi.

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