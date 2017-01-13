Akaryakıt istasyonun yanında bulunan binanın çökmesi bölgede büyük panik yarattı.Kaldırıma doğru çöken binanın enkazı altında kalanlar oldu.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.İlk belirlemelere göre olayda biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.Olay yerine koşan çok sayıda vatandaş, yaralılara ulaşmaya çalıştı.Bölgeye giden polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.Binanın enkazında başka kimsenin olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.1993 yılında yapıldığı belirlenen bina, 2015 yılında tahliye edilmişti.Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi planlanan binanın, daire sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir yıldır yıkılamadığı öğrenildi.