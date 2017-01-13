İki şehri bir cadde ayrıyor

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. Cadde, Samsun ve Ordu sınırını da belirliyor. Bu durum, günlük hayatta iki mahallenin sakinleri için de bazı sorunlara neden oluyor.



Resmi kayıtlarda yolun Samsun tarafındaki bölümü Terme Caddesi, Ordu tarafındaki bölümü ise Cahit Kışla Caddesi olarak geçiyor.



Şenbolluk Mahallesi sakinleri, Ambartepe Mahallesi sınırlarında kalan sağlık ocağına, yolun karşısında yaşamalarına rağmen farklı şehirlerde olmaları nedeniyle 'misafir hasta' olarak gidebiliyor, birbirlerini de şehirlerarası kod ekleyerek arayabiliyor.



Mahalledeki camilerde ezan da iki şehir arasındaki saat farkı nedeniyle 1 dakika arayla okunuyor. Sokakta geçen adli olaylarda güvenlik güçleri, önce olayın hangi mahallede geçtiğine karar veriyor, sonra müdahale ediyor.







ÇAY SÖYLEMEK İÇİN ŞEHİRLER ARASI KOD ÇEVİRİYORLAR



Şenbolluk Mahallesi'nde bakkal dükkanı bulunan Sebahattin Tombar, mahallelerine elektriğin İkizce, suyun ise Terme tarafından geldiğini söyledi.



Sokaktaki sağlık ocağından iki mahalle sakinlerinin de yararlandığına dikkati çeken Tombar, 'Ancak sağlık ocağının kapasitesi dolunca fazla misafir hasta kabul etmiyor. Mecburen kendi ilçemiz olan İkizce'ye gidiyor veya ilçeden doktor gelmesini bekliyoruz.' dedi.



İkizce'ye göre daha gelişmiş olması dolayısıyla özel işleri ve hastane için genellikle Terme'yi tercih ettiklerini anlatan Sebahattin Tombar, resmi dairelerdeki işlerini ise İkizce'de hallettiklerini ifade etti.



Tombar, yolun karşısında bulunan çay ocağından çay söylemek için bile telefon numarasına şehirlerarası kod numarasını eklemek zorunda kaldığını belirtti.







EZAN BİR DAKİKA ARAYLA OKUNUYOR



Ambartepe Mahallesi'nde ikamet eden Cemil Kışla da evlenmeden önce de aynı caddede yaşayan annesinin Ordulu, babasının ise Samsunlu olduğuna işaret etti.



Anne ve baba tarafının yolun iki tarafından olduğunu dile getirerek, 'Yıllardır hiçbir huzursuzluğumuz olmadı ama ilginç olaylar yaşadık. Çocukken yaşımız tutmadığı için kahvehanede otururken Ordu tarafından jandarma gelirse yolun Samsun tarafına kaçardık. Böylece jandarmanın kontrolünden kurtulurduk. Ramazan ayında da iftarı, Ordu tarafı bizden 1 dakika önce yapar. Saat farkı nedeniyle Ordu'da ezan bizden 1 dakika önce okunuyor.' ifadelerini kullandı.



Ambartepe Mahallesi Muhtarı Erdal Demir de iki mahalle kurulduğundan bu yana benzer sorunlar yaşandığını, kamu kurumlarının olaylara müdahil olmaya hangi il sınırlarına girdiğine bakarak karar verdiğini kaydetti.





Kaynak : AA