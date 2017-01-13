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Elçinin eşi suikasttan sonra ilk kez konuştu

Suikaste kurban giden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov suikast sonrası ilk röportajını Beyaz Haber'e verdi. Marina Karlov, eşyalarını toplamak için Ankara'ya geldi ve Rusya'ya dönmeden önce Beyaz Haber'in sorularını yanıtladı. Marina Karlov, "Terörist eşimi tanısaydı öldüremezdi" dedi.

Güncel / 13 Ocak 2017 Cuma 18:53
Elçinin eşi suikasttan sonra ilk kez konuştu
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Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisinin açılışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov'a  bir yemekle veda etti. Karlov'un, Türkiye'den ayrılmadan önceki son gününde Mogan Konuk Evi'ndeki veda yemeğine Ankara Valisi Ercan Topaca'nın eşi Sevim Topaca da katıldı.

'TERÖRİST EŞİMİ TANISAYDI ÖLDÜREMEZDİ'

Suikasttan sonra ilk kez Beyaz Haber'e konuşan Marina Karlov, duygularını şu sözlerle anlattı.

'Bu üzüntümün, bu kederimin geçmesi lazım. Çünkü Türkiye'de her şey bana eşimi hatırlatıyor. Dolaştığımız sokaklar, gittiğimiz yerler, hepsi hatırlatıyor. Çok iyi kalpli, çok namuslu bir adamdı, vatansever bir adamdı.' Terörist eşimi tanısaydı öldüremezdi.'

Marina Karlov, eşi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin ailesi tarafından alınmamasına da ders niteliğinde bir yanıt verdi.  

'TERÖRİSTİN AİLESİ İÇİN ÜZGÜNÜM'

'Ailesinin cenazeyi almaya gitmediğini öğrenince ben aslında pişman oldum' diyen Marina Karlov, 'Çünkü herkes toprağa verilmeli. Herkes tanrının emrettiği kanunlara göre toprağa verildi. Ailesi için çok üzgünüm keder içindedirler' şeklinde konuştu.

'BU ÇOK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ'

Nevin Gökçek de, Marina Karlov ile ilgili 'Gerçekten bir Türk dostu. Hatta kalbi o kadar yumuşak bir kuş yürekli; hep sevgi dağıyor. Bu kadar acısına rağmen dostlarına Allahaısmarladığa geliyor. Bu çok örnek bir davranış. hepimizin örnek alması gereken bir davranış diye düşünüyorum' diye konuştu.

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